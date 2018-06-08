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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1003100410051006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42

Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:06

  greenozon написав:Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf

За 10 хвилин студенти таку стратегію на коліні перед здачею курсової накидали? То ж вода водяниста, причому не дуже зв’язана з реальністю.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:15

за 5! :)
деякі інформаційні блоки навіть не встигли перекласти...
http://prntscr.com/jsyutg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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