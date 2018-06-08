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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42
Стратегія АБанки знайдена і розкрита!
+50грн !
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Додано: Суб 09 чер, 2018 17:06
За 10 хвилин студенти таку стратегію на коліні перед здачею курсової накидали? То ж вода водяниста, причому не дуже зв’язана з реальністю.
panatar.com
Додано: Суб 09 чер, 2018 17:15
за 5!
деякі інформаційні блоки навіть не встигли перекласти...
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