Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Лучше вообще закрыть все карты и забыть про этот ломбард...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»