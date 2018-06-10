Додано: Нед 10 чер, 2018 20:32

Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.

После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.

Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.

1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.

Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.

П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.

Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.

Кто не пьёт, тот не рискует.