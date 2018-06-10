RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1003100410051006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42

Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:06

  greenozon написав:Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf

За 10 хвилин студенти таку стратегію на коліні перед здачею курсової накидали? То ж вода водяниста, причому не дуже зв’язана з реальністю.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 14.06.12
Подякував: 505 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:15

за 5! :)
деякі інформаційні блоки навіть не встигли перекласти...
http://prntscr.com/jsyutg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:32

Re: А-Банк

Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 18.05.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:16

А банк

  Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
. Спасибо за информацию! Будем знать ...
Oktawa
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:42

Re: А-Банк

  Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.

Лучше вообще закрыть все карты и забыть про этот ломбард...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:45

Re: А-Банк

  Фантом написав:После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.

фото на тел. зробили?
чек ТСО якийсь видав із помилкою?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1003100410051006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 566, 567, 568
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5671 1369151
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 21:58
bamper
Альфа-Банк 1 ... 5686, 5687, 5688
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56878 7302122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 21:38
IMPRINTER
ОТП БАНК 1 ... 536, 537, 538
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5370 1294082
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 20:45
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.