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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42
Стратегія АБанки знайдена і розкрита!
+50грн !
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Додано: Суб 09 чер, 2018 17:06
За 10 хвилин студенти таку стратегію на коліні перед здачею курсової накидали? То ж вода водяниста, причому не дуже зв’язана з реальністю.
panatar.com
Додано: Суб 09 чер, 2018 17:15
за 5!
деякі інформаційні блоки навіть не встигли перекласти...
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Додано: Нед 10 чер, 2018 20:32
Re: А-Банк
Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:16
А банк
. Спасибо за информацию! Будем знать ...
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:42
Re: А-Банк
Лучше вообще закрыть все карты и забыть про этот ломбард...
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:45
Re: А-Банк
фото на тел. зробили?
чек ТСО якийсь видав із помилкою?
+50грн !
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Додано: Пон 11 чер, 2018 06:24
Фото сделал. Только толку от того фото.
Чеки при пополнении карт, терминалы Привата уже больше года не выдают. Бумагу экономят.
Самое паршивое, что терминал завис в пятницу к концу дня. И это отделение в субботу-воскресенье не работает. Ответ пришёл в воскресенье вечером.
Типа проверили терминал, лишних денег не обнаружено. Когда они его успели проверить?
Зайду сегодня в это отделение, спрошу была там инкассация или меня просто послали лесом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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