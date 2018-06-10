Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн. После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон. Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии. 1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат. Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка. П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата. Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Лучше вообще закрыть все карты и забыть про этот ломбард...
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Фантом написав:После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
фото на тел. зробили? чек ТСО якийсь видав із помилкою?
Фото сделал. Только толку от того фото. Чеки при пополнении карт, терминалы Привата уже больше года не выдают. Бумагу экономят. Самое паршивое, что терминал завис в пятницу к концу дня. И это отделение в субботу-воскресенье не работает. Ответ пришёл в воскресенье вечером. Типа проверили терминал, лишних денег не обнаружено. Когда они его успели проверить? Зайду сегодня в это отделение, спрошу была там инкассация или меня просто послали лесом.