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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42

Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:06

  greenozon написав:Стратегія АБанки знайдена і розкрита! :)

https://a-bank.com.ua/docs/bank_strategy_ua.pdf

За 10 хвилин студенти таку стратегію на коліні перед здачею курсової накидали? То ж вода водяниста, причому не дуже зв’язана з реальністю.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:15

за 5! :)
деякі інформаційні блоки навіть не встигли перекласти...
http://prntscr.com/jsyutg
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:32

Re: А-Банк

Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:16

А банк

  Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.
. Спасибо за информацию! Будем знать ...
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:42

Re: А-Банк

  Фантом написав:Пополнял универсалку жены через терминал в отделении А-банка. Терминал сожрал 8 купюр по 500 грн. На восьмой завис и зачислил всего 3500 грн.
После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.
Работницы Абанка сразу отморозились, типа терминал Привата, к ним все претензии.
1,5 часа не мог дозвониться на Приват, когда дозвонился, отказались принимать заявку. Карта ж не моя. Пришлось подавать заявление через чат.
Короче, деньги мне не вернули. Послали лесом. При том что свидетелями были несколько работников Абанка.
П.С. К чему я это написал. Не пополняйте карты Абанка через терминалы Привата.
Лучше пополнить свою карту через кассу Абанка и перечислить любому клиенту.

Лучше вообще закрыть все карты и забыть про этот ломбард...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:45

Re: А-Банк

  Фантом написав:После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.

фото на тел. зробили?
чек ТСО якийсь видав із помилкою?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:24

  greenozon написав:
  Фантом написав:После появилась надпись, что терминал наличку не принимает. Видимо был полон.

фото на тел. зробили?
чек ТСО якийсь видав із помилкою?

Фото сделал. Только толку от того фото.
Чеки при пополнении карт, терминалы Привата уже больше года не выдают. Бумагу экономят.
Самое паршивое, что терминал завис в пятницу к концу дня. И это отделение в субботу-воскресенье не работает. Ответ пришёл в воскресенье вечером.
Типа проверили терминал, лишних денег не обнаружено. Когда они его успели проверить?
Зайду сегодня в это отделение, спрошу была там инкассация или меня просто послали лесом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:23

Re: А-Банк

Завжди цей банк тішив високими ставками по депо, а тепер - сумно!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:04

Річні червневі депо лонгуються під 11%+1% - це якесь бізобразіє. :(
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