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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:16
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:09
Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....
так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:14
greenozon написав:
Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....
так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори
Ну і нехай на млрди братиків живуть...
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