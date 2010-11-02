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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:16

Квесторе_поверніться
Охота на лохов? :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 5645
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:21

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Охота на лохов? :mrgreen:

Ага...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24719
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:59

  Квесторе_поверніться написав:Річні червневі депо лонгуються під 11%+1% - це якесь бізобразіє. :(

Вони цим самі підштовхують всіх не йти на депо, а йди в доляр! :D
холоп з Рівного
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:09

Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....

так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори :)
+50грн !
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greenozon
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Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:14

  greenozon написав:Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....

так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори :)

Ну і нехай на млрди братиків живуть...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24719
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
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