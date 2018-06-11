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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1005100610071008>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:16

Квесторе_поверніться
Охота на лохов? :mrgreen:
Vorlon
 
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:21

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Охота на лохов? :mrgreen:

Ага...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24741
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:59

  Квесторе_поверніться написав:Річні червневі депо лонгуються під 11%+1% - це якесь бізобразіє. :(

Вони цим самі підштовхують всіх не йти на депо, а йди в доляр! :D
холоп з Рівного
 
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Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:09

Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....

так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2222
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:14

  greenozon написав:Треба трішки зачекати - я вже закидав новину що братам Суркісам зупинили наливку міліарду із ПБ....

так що ждем реверансу, вангую до кінця року тут ставки якщо не вернуться на старі позиції то мають вирости догори :)

Ну і нехай на млрди братиків живуть...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24741
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27

В А24 пропонує на Уні налити кредитний ліміт?
Для чого тут кредитний ліміт?
Можна в ПП. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24741
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:54

  Квесторе_поверніться написав:В А24 пропонує на Уні налити кредитний ліміт?
Для чого тут кредитний ліміт?
Можна в ПП. :oops:

На перспективу... может, таки КБ программой разродятся
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:59

Re: А-Банк

Заканчивается на днях депо годовое, по окончании расторгну на КДВ. Заказ в отделении на наличку сегодня на завтра или больше?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:28

Re: А-Банк

  vcy написав:сегодня на завтра

але бажано замовляти до обіду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2222
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:56

greenozon

спасибо
vcy
 
Повідомлень: 15
З нами з: 07.06.18
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