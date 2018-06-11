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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1006100710081009>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:24

Re: А-Банк

подскажите, когда то натыкался на сайт с актуальными ставками по депо в виде таблицы, где даже самому можно было правки делать.. искал, но че то все не то...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:32

  логан1919 написав:подскажите, когда то натыкался на сайт с актуальными ставками по депо в виде таблицы, где даже самому можно было правки делать.. искал, но че то все не то...

Актуальні ставки можуть бути зараз лише для гривні.
Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.
Далі Альянс до 17,7%.
Потім в Руслана (РвС) до 17,5%.
Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%.
А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:35

  логан1919 написав:подскажите, когда то натыкался на сайт с актуальными ставками по депо в виде таблицы, где даже самому можно было правки делать.. искал, но че то все не то...

Ну а сайт видимо вот этот имелся в виду http://far.pp.ua/banks/deposits.html
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:39

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.
Далі Альянс до 17,7%.
Потім в Руслана (РвС) до 17,5%.
Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%.


ця міні таблиця враховує надбавки (за лонгалцію) чи за жирну суму?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:40

  Flamingo написав:
  логан1919 написав:подскажите, когда то натыкался на сайт с актуальными ставками по депо в виде таблицы, где даже самому можно было правки делать.. искал, но че то все не то...

Ну а сайт видимо вот этот имелся в виду http://far.pp.ua/banks/deposits.html

В Піні до 16,5% через ІБ на рік.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43

  Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.

А что там по 18,3%?
Как называется?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45

Re: А-Банк

Сегодня звонили - аж 1% к ставке предлагали.
Кто забирал фонд гр.- нормально отдают?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:47

Re: А-Банк

  Nona9 написав:Сегодня звонили - аж 1% к ставке предлагали.

валюта? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:50

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.
Далі Альянс до 17,7%.
Потім в Руслана (РвС) до 17,5%.
Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%.


ця міні таблиця враховує надбавки (за лонгалцію) чи за жирну суму?

Ніякої лонгації.
1. В Фарсі ахція, до 29 червня. Відкриваєте вклад 367++++ в ІБ під 13,3% щомісячно.
Через 5 днів капає кишмиш 5% грязними. Ітого 18,3%.
2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність).
3. В Піні через ІБ +0,5% (лояльність).
4. В Альянсі стандартно.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:51

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.

А что там по 18,3%?
Как называется?

Описав вже.
Квесторе_поверніться
 
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