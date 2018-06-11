логан1919 написав:подскажите, когда то натыкался на сайт с актуальными ставками по депо в виде таблицы, где даже самому можно было правки делать.. искал, но че то все не то...
Актуальні ставки можуть бути зараз лише для гривні. Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві. Для старожилів до 18,3%. Далі Альянс до 17,7%. Потім в Руслана (РвС) до 17,5%. Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%. А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві. Для старожилів до 18,3%. Далі Альянс до 17,7%. Потім в Руслана (РвС) до 17,5%. Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%.
ця міні таблиця враховує надбавки (за лонгалцію) чи за жирну суму?
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Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві. Для старожилів до 18,3%. Далі Альянс до 17,7%. Потім в Руслана (РвС) до 17,5%. Ну і Мега до 16,7% і Піня (Дніпро) до 16,5%.
ця міні таблиця враховує надбавки (за лонгалцію) чи за жирну суму?
Ніякої лонгації. 1. В Фарсі ахція, до 29 червня. Відкриваєте вклад 367++++ в ІБ під 13,3% щомісячно. Через 5 днів капає кишмиш 5% грязними. Ітого 18,3%. 2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність). 3. В Піні через ІБ +0,5% (лояльність). 4. В Альянсі стандартно.