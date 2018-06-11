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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:15
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.
А что там по 18,3%?
Как называется?
Описав вже.
Да, увидела Ваш ответ. Спасибо.
Но мне до 29 червня не подходит.
Вот если они, как обычно, акцию продлят, тогда да
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:44
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50
Квесторе_поверніться написав:
А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:52
Кассандра написав: Квесторе_поверніться написав:
А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?
Забув про них. Там пару гривень.
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