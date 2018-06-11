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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1006100710081009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:15

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.

А что там по 18,3%?
Как называется?

Описав вже.

Да, увидела Ваш ответ. Спасибо.
Но мне до 29 червня не подходит.
Вот если они, как обычно, акцию продлят, тогда да
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:44

Greenozon Гривна
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50

  Квесторе_поверніться написав:А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.

Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:52

  Кассандра написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.

Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?

Забув про них. Там пару гривень.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:54

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:4. В Альянсі стандартно.

можна ризикнути +1% по гривні отримати, але то хіба для зірвиголів (від 400К :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:00

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:4. В Альянсі стандартно.

можна ризикнути +1% по гривні отримати, але то хіба для зірвиголів (від 400К :) )

Ризикувати ніззя....це Вам не Мій банк.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:00

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність).


тут хочу уточнити
1) http://prntscr.com/ju4jt6 13%?
2) чи справює така міні-тактика
а) 1 міс 13% нехай пару тис. грн
б) по закінченні 1 міс переукладємо іншу (більшу суму) на 1 рік (17%)
чи можна претендувати на +0.5% ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:07

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність).


тут хочу уточнити
1) http://prntscr.com/ju4jt6 13%?
2) чи справює така міні-тактика
а) 1 міс 13% нехай пару тис. грн
б) по закінченні 1 міс переукладємо іншу (більшу суму) на 1 рік (17%)
чи можна претендувати на +0.5% ?

Не менш ніж на 3 місяці переукладання для любого вкладу +0,5%.
Ітого максимум 17,5%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:23

переукладаня це
1) та ж сума, що була
2) можна збільшити
:?:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:26

  greenozon написав:переукладаня це
1) та ж сума, що була
2) можна збільшити
:?:

Можна збільшити.
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