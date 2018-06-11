А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:15
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Лідер тут Фарс до 18,6% в гривні але це для абсолютного нових клієнтві.
Для старожилів до 18,3%.
А что там по 18,3%?
Как называется?
Описав вже.
Да, увидела Ваш ответ. Спасибо.
Но мне до 29 червня не подходит.
Вот если они, как обычно, акцию продлят, тогда да
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:44
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Nona9
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:50
Квесторе_поверніться написав:
А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?
Кассандра
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:52
Кассандра написав: Квесторе_поверніться написав:
А Абанка мої старі депо в грн на рік під 12% пролонгувала. Ганьба суркам.
Как, без вашего ведома? Или вы "провтыкали" их окончание?
Забув про них. Там пару гривень.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 18:54
Квесторе_поверніться написав:
4. В Альянсі стандартно.
можна ризикнути +1% по гривні отримати, але то хіба для зірвиголів (від 400К
)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:00
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
4. В Альянсі стандартно.
можна ризикнути +1% по гривні отримати, але то хіба для зірвиголів (від 400К
)
Ризикувати ніззя....це Вам не Мій банк.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:00
Квесторе_поверніться написав:
2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність).
тут хочу уточнити
1)
http://prntscr.com/ju4jt6
13%?
2) чи справює така міні-тактика
а) 1 міс 13% нехай пару тис. грн
б) по закінченні 1 міс переукладємо іншу (більшу суму) на 1 рік (17%)
чи можна претендувати на +0.5% ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:07
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
2. В Руслана укладаєте на місяць під 12%. При переукладанні на любий термін +0,5% (лояльність).
тут хочу уточнити
1)
http://prntscr.com/ju4jt6
13%?
2) чи справює така міні-тактика
а) 1 міс 13% нехай пару тис. грн
б) по закінченні 1 міс переукладємо іншу (більшу суму) на 1 рік (17%)
чи можна претендувати на +0.5% ?
Не менш ніж на 3 місяці переукладання для любого вкладу +0,5%.
Ітого максимум 17,5%.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:23
переукладаня це
1) та ж сума, що була
2) можна збільшити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2230
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:26
greenozon написав:
переукладаня це
1) та ж сума, що була
2) можна збільшити
Можна збільшити.
Квесторе_поверніться
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З нами з: 22.11.13
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