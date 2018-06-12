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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1007100810091010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:47

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:В Руслана укладаєте на місяць


щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 2233
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:30

Re: А-Банк

Фарс это какой банк?
andreyiskra
 
Повідомлень: 506
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:55

andreyiskra
Форвард.
http://www.forward-bank.com/
V2
4
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:57

greenozon. Перехідний Рвс банк
Nona9
 
Повідомлень: 157
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:08

Flamingo благодарю!
логан1919
 
Повідомлень: 94
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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