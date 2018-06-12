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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:47
Квесторе_поверніться написав:
В Руслана укладаєте на місяць
щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав?
+50грн !
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Фарс это какой банк?
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greenozon. Перехідний Рвс банк
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