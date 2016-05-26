щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:47
Re: А-Банк
щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав?
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:30
Re: А-Банк
Фарс это какой банк?
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:55
andreyiskra
Форвард.
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:01
Nona9 дякую
але знайти його гілку на форумі і зверху в індексері важко
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:28
Re: А-Банк
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:32
На гілці в Руслана пішов рух.
Хто в цій банці немає стовпів потрібно йти геть...мабуть.
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