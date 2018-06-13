щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:47
Re: А-Банк
щось не знайшов гілки по цьому банчику на форумі... нема чи погано шукав?
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:30
Re: А-Банк
Фарс это какой банк?
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:55
andreyiskra
Форвард.
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:01
Nona9 дякую
але знайти його гілку на форумі і зверху в індексері важко
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:28
Re: А-Банк
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:32
На гілці в Руслана пішов рух.
Хто в цій банці немає стовпів потрібно йти геть...мабуть.
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:35
в цій це в АБанці?
куди геть плануєте ви (після закінчення стовба)
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:18
Re: А-Банк
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
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