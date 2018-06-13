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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24
andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
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