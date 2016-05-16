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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24

  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58

Re: А-Банк

Много ходите :)
guntherhouse777 написав:
  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней
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Повідомлень: 1004
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 1008100910101011
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