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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24
andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58
Много ходите
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
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Інкогніто
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