RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24

  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58

Re: А-Банк

Много ходите :)
guntherhouse777 написав:
  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35

Re: А-Банк

Заканчивается депозит. С такими процентами только на вынос. Кто подскажет куда занести.
AlexKa
 
Повідомлень: 19
З нами з: 01.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:50

  guntherhouse777 написав:
  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней

оформил сегодня
andreyiskra
 
Повідомлень: 508
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:52

Re: А-Банк

  AlexKa написав:Кто подскажет куда занести.

любе-голубе

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
+ читайте гарячі гілки на цьому форумі :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:22

  andreyiskra написав:
  guntherhouse777 написав:
  andreyiskra написав:И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк

Ходите с моней

оформил сегодня

Так еще не запустили походный депо
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1008100910101011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, sens, Кочевник і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5701, 5702, 5703
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57020 7320085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 18:21
Stringer
Банк Земельний Капiтал 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
149 29589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 17:14
Nona9
Идея Банк 1 ... 1508, 1509, 1510
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15092 2148035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:30
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.