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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24
andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58
Много ходите
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
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Інкогніто
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35
Заканчивается депозит. С такими процентами только на вынос. Кто подскажет куда занести.
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AlexKa
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:50
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
оформил сегодня
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andreyiskra
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:52
AlexKa написав:
Кто подскажет куда занести.
любе-голубеhttp://far.pp.ua/banks/deposits.html
+ читайте гарячі гілки на цьому форумі
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:22
andreyiskra написав: guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
оформил сегодня
Так еще не запустили походный депо
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guntherhouse777
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Чет 14 чер, 2018 17:14
Nona9
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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