А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:24
andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
guntherhouse777
Повідомлень: 3283
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Подякували: 226 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 07:58
Много ходите
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
Інкогніто
Повідомлень: 1006
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Подякував: 104 раз.
Подякували: 56 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35
Заканчивается депозит. С такими процентами только на вынос. Кто подскажет куда занести.
AlexKa
Повідомлень: 19
З нами з: 01.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:50
guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
оформил сегодня
andreyiskra
Повідомлень: 513
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:52
AlexKa написав:
Кто подскажет куда занести.
любе-голубе
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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greenozon
Повідомлень: 2257
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 62 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:22
andreyiskra написав: guntherhouse777 написав: andreyiskra написав:
И я не знаю куда идти после 19/07.
Глобус под завязку залит.
Посматриваю на мегабанк
Ходите с моней
оформил сегодня
Так еще не запустили походный депо
guntherhouse777
Повідомлень: 3283
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:12
я имел ввиду что оформил карту и подготовился на выход с а-банки. кстати, как выйти бесплатно на моню? сумма под фонд.
andreyiskra
Повідомлень: 513
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:28
andreyiskra написав:
я имел ввиду что оформил карту и подготовился на выход с а-банки. кстати, как выйти бесплатно на моню? сумма под фонд.
Простым переводом с карты на карту Монобанка или пополнением депо в монобанке с карты А-банка.
slasva
Повідомлень: 453
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:47
slasva написав: andreyiskra написав:
я имел ввиду что оформил карту и подготовился на выход с а-банки. кстати, как выйти бесплатно на моню? сумма под фонд.
Простым переводом с карты на карту Монобанка или пополнением депо в монобанке с карты А-банка.
А там лимитов на операцию нету? Вроде бы через р2р до 15000 грн. за раз. Под фонд придется подрюкать. Да и у А-банки говорят сейчас лимит на оплату в инете поднимается через раз. И да имейте в виду что вклад в а-банке налом забрать Вы можете, а с Мони это уже будет с комисом и если понадобиться нал - придется выводить еще куда-то, где снятие нала бесплатно
Flamingo
Повідомлень: 539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 138 раз.
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