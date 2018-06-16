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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05

guntherhouse777
я понял, спрасибо
andreyiskra
 
Повідомлень: 524
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:07

Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:10

  WachtAmRhein написав:Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке

Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:56

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке

Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят :)


Да я уже месяца 3 его не трогаю... Может из-за этого?
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8361
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Подякував: 652 раз.
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  #<1 ... 1009101010111012
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