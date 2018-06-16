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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05
guntherhouse777
я понял, спрасибо
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Додано: Суб 16 чер, 2018 12:07
Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 16 чер, 2018 12:10
WachtAmRhein написав:
Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке
Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят
... делайте хоть что-нибудь!
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