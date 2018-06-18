guntherhouse777
я понял, спрасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 12:10
Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 00:56
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:36
Фондорозмірне депо віддали без проблем.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:44
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:14
Квесторе_поверніться Так, про всяк випадок підстрахувався. Далі мав курйозні пригоди в Ощаді. Приходжу у відділення - ніц не працює, щось під час грози вибило світло. Рядом центр. відділення привату - взагалі замок повісили. Їду на окраїну в інше відділення ощаду - ще маю там депо з поповненням 18,25, якраз включають світло, довго запускають програми. Касир заявляє більше 100 тис. у Вас не візьму, бо ми не замовляли інкасацію. З того всього ще прикупив доларів, та трошки на дох. сейв в альфу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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