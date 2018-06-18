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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05

guntherhouse777
я понял, спрасибо
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:07

Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:10

  WachtAmRhein написав:Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке

Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:56

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Миха продолжает срать, на этот раз обнулился лимит в а-банке

Да то шапито выкаблучивается, завтра восстановят :)


Да я уже месяца 3 его не трогаю... Может из-за этого?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:08

Только что зашёл, всё на месте. Правда и смс никаких не присылали.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:36

  Nona9 написав:Сегодня звонили - аж 1% к ставке предлагали.
Кто забирал фонд гр.- нормально отдают?


Фондорозмірне депо віддали без проблем.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:44

  Ой+ написав:
  Nona9 написав:Сегодня звонили - аж 1% к ставке предлагали.
Кто забирал фонд гр.- нормально отдают?


Фондорозмірне депо віддали без проблем.

Це є добре. Суму замовляли?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:14

Квесторе_поверніться Так, про всяк випадок підстрахувався. Далі мав курйозні пригоди в Ощаді. Приходжу у відділення - ніц не працює, щось під час грози вибило світло. Рядом центр. відділення привату - взагалі замок повісили. Їду на окраїну в інше відділення ощаду - ще маю там депо з поповненням 18,25, якраз включають світло, довго запускають програми. Касир заявляє більше 100 тис. у Вас не візьму, бо ми не замовляли інкасацію. З того всього ще прикупив доларів, та трошки на дох. сейв в альфу. :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 1009101010111012
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