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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:24
За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"
PS при умові, що відкривали через ІБ а не у відділенні!
якщо у відділенні - там же і закривайте.
+50грн !
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