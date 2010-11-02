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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12
Напомните, как по феншую нужно разрывать депо?
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логан1919
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:24
За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"
PS при умові, що відкривали через ІБ а не у відділенні!
якщо у відділенні - там же і закривайте.
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:10
greenozon написав:
За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"
Вы забыли дописать что на этом процесс не завершается (кстати отказаться от пролонгации можно и не за пару дней до окончания, а за месяц - именно тогда эта кнопка становится активной). Так вот удостоверившись накануне окончания депо, что пролонгация у Вас отключена в день окончания депо после 8-30 утра в свойствах депо кликаете на кнопку "рассторгнуть", отказываетесь от предложения банка чтобы с вами связался специалист, выбираете причину расторжения (все равно какую из появившегося списка), вводите в окошко код, который получили в смс - и через минуту лицезреете свои деньги на своей карте.
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Flamingo
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:15
Flamingo написав: greenozon написав:
За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"
Вы забыли дописать что на этом процесс не завершается (кстати отказаться от пролонгации можно и не за пару дней до окончания, а за месяц - именно тогда эта кнопка становится активной). Так вот удостоверившись накануне окончания депо, что пролонгация у Вас отключена в день окончания депо после 8-30 утра в свойствах депо кликаете на кнопку "рассторгнуть", отказываетесь от предложения банка чтобы с вами связался специалист, выбираете причину расторжения (все равно какую из появившегося списка), вводите в окошко код, который получили в смс - и через минуту лицезреете свои деньги на своей карте.
ТАК НЕТ ЭТОЙ МАГИЧЕСКОЙ КНОПКИ ...УЖЕ !!!
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lwa
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