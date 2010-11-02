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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12

Напомните, как по феншую нужно разрывать депо?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:24

За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"

PS при умові, що відкривали через ІБ а не у відділенні!

якщо у відділенні - там же і закривайте.
:idea:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:10

  greenozon написав:За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"


Вы забыли дописать что на этом процесс не завершается (кстати отказаться от пролонгации можно и не за пару дней до окончания, а за месяц - именно тогда эта кнопка становится активной). Так вот удостоверившись накануне окончания депо, что пролонгация у Вас отключена в день окончания депо после 8-30 утра в свойствах депо кликаете на кнопку "рассторгнуть", отказываетесь от предложения банка чтобы с вами связался специалист, выбираете причину расторжения (все равно какую из появившегося списка), вводите в окошко код, который получили в смс - и через минуту лицезреете свои деньги на своей карте.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:15

  Flamingo написав:
  greenozon написав:За пару днів до закінчення депо в деталях депозиту в А24 ІБ нажати магічну кнопку "відмовитись від продовженя"


Вы забыли дописать что на этом процесс не завершается (кстати отказаться от пролонгации можно и не за пару дней до окончания, а за месяц - именно тогда эта кнопка становится активной). Так вот удостоверившись накануне окончания депо, что пролонгация у Вас отключена в день окончания депо после 8-30 утра в свойствах депо кликаете на кнопку "рассторгнуть", отказываетесь от предложения банка чтобы с вами связался специалист, выбираете причину расторжения (все равно какую из появившегося списка), вводите в окошко код, который получили в смс - и через минуту лицезреете свои деньги на своей карте.

:D ТАК НЕТ ЭТОЙ МАГИЧЕСКОЙ КНОПКИ ...УЖЕ !!!
lwa
 
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