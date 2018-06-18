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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13

  lubopytnaya написав:
  логан1919 написав: Меня предупреждали что свыше 10т заказывать за пару дней..

Причем, заказывать надо не по телефону, а лично (с паспортом!) в отделении до 12:00

заказывал по телефону. только не горячки, а девушки менагера что оформляла депо.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24

Re: А-Банк

на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..
логан1919
 
Повідомлень: 101
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:34

  логан1919 написав:на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..

В доллар не хотите перевернуться?
Как раз "формируется восходящий тренд", и есть возможность впрыгнуть в последний зеленый плацкарт :-)
Всё IMHO
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