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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13
lubopytnaya написав: логан1919 написав:
Меня предупреждали что свыше 10т заказывать за пару дней..
Причем, заказывать надо не по телефону, а лично (с паспортом!) в отделении до 12:00
заказывал по телефону. только не горячки, а девушки менагера что оформляла депо.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24
на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:34
логан1919 написав:
на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..
В доллар не хотите перевернуться?
Как раз "формируется восходящий тренд", и есть возможность впрыгнуть в последний зеленый плацкарт
Всё IMHO
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Вів 19 чер, 2018 16:37
d_12
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