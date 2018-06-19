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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13

  lubopytnaya написав:
  логан1919 написав: Меня предупреждали что свыше 10т заказывать за пару дней..

Причем, заказывать надо не по телефону, а лично (с паспортом!) в отделении до 12:00

заказывал по телефону. только не горячки, а девушки менагера что оформляла депо.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24

Re: А-Банк

на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:34

  логан1919 написав:на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..

В доллар не хотите перевернуться?
Как раз "формируется восходящий тренд", и есть возможность впрыгнуть в последний зеленый плацкарт :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:00

Снова робобаба достает!

Сегодня снова звонила робобаба - надо зайти в отлеление с ИНН и паспортом для сверки данных в тачение 10 дней, иначе заблокируют все карты и счета.
Последний раз заходил по этому же вопросу к ним 22 мая.
Теперь что, каждый месяц надо проверяться?
ДОСТАЛИ!
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:11

  bosson513 написав:
  Ой+ написав:. Касир заявляє більше 100 тис. у Вас не візьму, бо ми не замовляли інкасацію.


Нужно было просто пополнить МК.
На МК нельзя отказать, карта универсальная по своим действиям.


МК при собі не було, так що пішов довшим шляхом через альфу на МК, жаль доба тю-тю. З МК виявилось по замовчуванню дивне обмеження на 5 кгрн. на поповнення депо, ГЛ допомогла зняти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:50

З банки геть...це очевидно...а куди - це слід добре подумати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:36

Квесторе_поверніться Найкраща відповідь на це питання проясниться через рік.
Если бы я был таким мудрым сегодня, как моя Сара завтра...https://amico-di-amici.livejournal.com/244309.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:52

В отделении сказали, что с сегодняшнего дня акция по депозитам: возвращают половину налогов. Мол, смотрите на сайте. Я на сайте не вижу...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:02

заховали, але є -

Нова акація від А-Банку http://prntscr.com/jx3g1c

Акция TAX-BONUS!

https://a-bank.com.ua/docs/tax_bonus.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:13

  TDK написав:В отделении сказали, что с сегодняшнего дня акция по депозитам: возвращают половину налогов. Мол, смотрите на сайте. Я на сайте не вижу...

Є таке. Мінімальна сума відкриття 30т
wolt450
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