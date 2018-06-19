заказывал по телефону. только не горячки, а девушки менагера что оформляла депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24
Re: А-Банк
на днях заканчивается под фонд.. я так понимаю им какие то плюшки от банка капают, ибо она звонила и ОЧЕНЬ настойчиво уговаривала не уходить.. есть кагбы столбец под 16.25, но решил уйти в мегу под 16.7.. сурков надо наказывай, ибо с процентами вкрай охренели..
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:34
В доллар не хотите перевернуться?
Как раз "формируется восходящий тренд", и есть возможность впрыгнуть в последний зеленый плацкарт
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:00
Снова робобаба достает!
Сегодня снова звонила робобаба - надо зайти в отлеление с ИНН и паспортом для сверки данных в тачение 10 дней, иначе заблокируют все карты и счета.
Последний раз заходил по этому же вопросу к ним 22 мая.
Теперь что, каждый месяц надо проверяться?
ДОСТАЛИ!
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:11
МК при собі не було, так що пішов довшим шляхом через альфу на МК, жаль доба тю-тю. З МК виявилось по замовчуванню дивне обмеження на 5 кгрн. на поповнення депо, ГЛ допомогла зняти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:36
Квесторе_поверніться Найкраща відповідь на це питання проясниться через рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:52
В отделении сказали, что с сегодняшнего дня акция по депозитам: возвращают половину налогов. Мол, смотрите на сайте. Я на сайте не вижу...
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:02
заховали, але є -
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:13
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