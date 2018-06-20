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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1013101410151016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:54

  Квесторе_поверніться написав:Повернення податку половини збільшує процент з 13,6 грязними до 15,25 грязними.
Чи можливо в банці є більші прОценти?
в Піні 16,5.
А в Меги 16,7.
В Руслана до 17,5.
в Альянса до 17,7.
В Фарса до 18,3...але тут всі бояться. :(

заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?
lora
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 00:48

lora
только зелень.чистый доход с грн.депо не покрывает даже инфляции.
а падение гривны до 28-30 предсказывают почти все аналитики.в ближайшие 2 года у гривны нет никаких перспектив.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:53

Re: А-Банк

при автопродлении депо на 6 мес будет и +1% и 50% от налогов?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:05

  lora написав:
  Квесторе_поверніться написав:Повернення податку половини збільшує процент з 13,6 грязними до 15,25 грязними.
Чи можливо в банці є більші прОценти?
в Піні 16,5.
А в Меги 16,7.
В Руслана до 17,5.
в Альянса до 17,7.
В Фарса до 18,3...але тут всі бояться. :(

заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?

Сделайте 50 на 50, одной частью точно угадаете. Часть в Мегу (если там есть место), часть в зелень.
И учтите, Мега с 1 июля закроет пополнение 16,5/16,7.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:06

  lora написав:заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?

Сделайте 50 на 50, одной частью точно угадаете. Часть в Мегу (если там есть место), часть в зелень.
И учтите, Мега с июля закроет пополнение 16,5/16,7.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 22.02.16
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