Квесторе_поверніться написав:Повернення податку половини збільшує процент з 13,6 грязними до 15,25 грязними. Чи можливо в банці є більші прОценти? в Піні 16,5. А в Меги 16,7. В Руслана до 17,5. в Альянса до 17,7. В Фарса до 18,3...але тут всі бояться.
заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?
Квесторе_поверніться написав:Повернення податку половини збільшує процент з 13,6 грязними до 15,25 грязними. Чи можливо в банці є більші прОценти? в Піні 16,5. А в Меги 16,7. В Руслана до 17,5. в Альянса до 17,7. В Фарса до 18,3...але тут всі бояться.
заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?
Сделайте 50 на 50, одной частью точно угадаете. Часть в Мегу (если там есть место), часть в зелень. И учтите, Мега с 1 июля закроет пополнение 16,5/16,7.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
lora написав:заканчивается в А-банке фонд, заказала всю сумму на утро, но никак не разберусь с нынешней ситуацией: большинство предлагают сразу впрыгнуть в последний вагон зеленого, а здесь ставки по 16-17% годовых озвучивают как самые самые мега хорошие. Все столбы нормальные у меня уже заняты, реально не знаю что завтра с этим фондом делать. 15,25 вообще не вдохновляет. подскажите кто разбирается, есть смысл сейчас зеленью заниматься или куда-нибудь в Мегу идти?
Сделайте 50 на 50, одной частью точно угадаете. Часть в Мегу (если там есть место), часть в зелень. И учтите, Мега с июля закроет пополнение 16,5/16,7.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
потерпевший написав:lora только зелень.чистый доход с грн.депо не покрывает даже инфляции. а падение гривны до 28-30 предсказывают почти все аналитики.в ближайшие 2 года у гривны нет никаких перспектив.
потерпевший написав:lora только зелень.чистый доход с грн.депо не покрывает даже инфляции. а падение гривны до 28-30 предсказывают почти все аналитики.в ближайшие 2 года у гривны нет никаких перспектив.
Однозначно що три останні роки і три місяці краще було позбутись американських папірців на користь українських, бо якщо навіть тепер дохід з гривні десь врівень інфляції, то по доларам суттєво нижчий, іншими словами м'ясо в доларах зараз у два рази дорожче ніж три роки тому. Але майбутнє незрозуміле, якщо би було зрозуміле і гарне то по грн. % відповідав би валютному. Цікаво де опиниться абанка, бо судячи з форума відтік зараз дуже активний, а вона сильно втрачала і до тепер.