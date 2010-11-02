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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03

Re: А-Банк

  логан1919 написав:общался с менегером в отделении когда снимал депо - оттока нет, снимают только единицы, в основном перекладывают или пополняют столбики.. по крайней мере на вчерашний день.


В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... spisok.htm
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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