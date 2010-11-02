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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03
логан1919 написав:
общался с менегером в отделении когда снимал депо - оттока нет, снимают только единицы, в основном перекладывают или пополняют столбики.. по крайней мере на вчерашний день.
В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... spisok.htm
Не так добре з грошима, як погано без них.
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