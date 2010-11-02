В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03
Re: А-Банк
В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:12
Re: А-Банк
что-то вы не то на предмет "тихой гавани" )...валюта-это тихая гавань - имеешь ее и спи спокойно , валюта и завтра валютой останется ...а куда наши сусанины нас заведут з "найгарнишою" это еще надо посмотреть )
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44
Re: А-Банк
А що то в них за акція, що мені аж телефонували і заманювали відкрити в них депо від 30тис.грн. з 50% знижкою на податки по депо?
Тобто, кажуть, загалом буде, ніби під 15,2% річних
Акція, до кінця місяця, а я щось задумався(бо якраз зараз треба ТАРИТИ ДОЛАРИ!)
Що порадите?
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:14
Щодо акції:
viewtopic.php?p=4390582#p4390582
Як на мене, не надто солодкі відсотки.
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