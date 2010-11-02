В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03
Re: А-Банк
В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:12
Re: А-Банк
что-то вы не то на предмет "тихой гавани" )...валюта-это тихая гавань - имеешь ее и спи спокойно , валюта и завтра валютой останется ...а куда наши сусанины нас заведут з "найгарнишою" это еще надо посмотреть )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44
Re: А-Банк
А що то в них за акція, що мені аж телефонували і заманювали відкрити в них депо від 30тис.грн. з 50% знижкою на податки по депо?
Тобто, кажуть, загалом буде, ніби під 15,2% річних
Акція, до кінця місяця, а я щось задумався(бо якраз зараз треба ТАРИТИ ДОЛАРИ!)
Що порадите?
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:14
Щодо акції:
viewtopic.php?p=4390582#p4390582
Як на мене, не надто солодкі відсотки.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:42
Re: А-Банк
УкрЕксім (3ій найбільший держбанк) - ліквідовуєтсья????
а по абанці -
лише -2% від початку року
яка паніка?
суркобразери знають своє діло чотко
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:56
greenozon Не всі ліквідовуються, тільки 3 з 5 що вище. Відтік від початку року до 1.05. Тільки з тих хто тут на гілці говорив про виніс депо останнім часом млн. грн. набереться, подивимся, що вийде вже навіть за півроку. І до речі, якщо клацнути по картинці, то вона би відкрилась повністю з усіма стовбцями, спеціально її стискати не хотів, бо втратилась би якість.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:57
Re: А-Банк
Там это, в начале августа заканчиваются последние поезда под 17,5 грязными.
Тогда и посмотрим, какие они там чоткие .....
ПЫСЫ - есть столбы и под 16, которые ждут , но есть и другие банки, которые не втыкают и дают ПОБОЛЬШЕ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:12
Re: А-Банк
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:14
V2 ТОП - 25 лучших депозитов в гривне сроком на 3 месяца
Ну і старі стовбчики.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|