Додано: Чет 21 чер, 2018 20:56

greenozon Не всі ліквідовуються, тільки 3 з 5 що вище. Відтік від початку року до 1.05. Тільки з тих хто тут на гілці говорив про виніс депо останнім часом млн. грн. набереться, подивимся, що вийде вже навіть за півроку. І до речі, якщо клацнути по картинці, то вона би відкрилась повністю з усіма стовбцями, спеціально її стискати не хотів, бо втратилась би якість.

Не так добре з грошима, як погано без них.