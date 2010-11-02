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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1014101510161017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03

Re: А-Банк

  логан1919 написав:общался с менегером в отделении когда снимал депо - оттока нет, снимают только единицы, в основном перекладывают или пополняют столбики.. по крайней мере на вчерашний день.


В абсолютному вимірі на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються. Пізніше глянемо квартальний звіт.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... spisok.htm
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:12

Re: А-Банк

  логан1919 написав:насчет гривнедепо или доллароматраса - все зависит от человека. хотите тихую гавань идите в гривны. любите более менее оправданный риск - доллары. если сносит крышу от азарта в погоне за доходом - биточки

что-то вы не то на предмет "тихой гавани" )...валюта-это тихая гавань - имеешь ее и спи спокойно , валюта и завтра валютой останется ...а куда наши сусанины нас заведут з "найгарнишою" это еще надо посмотреть )
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44

Re: А-Банк

А що то в них за акція, що мені аж телефонували і заманювали відкрити в них депо від 30тис.грн. з 50% знижкою на податки по депо?
Тобто, кажуть, загалом буде, ніби під 15,2% річних :shock:
Акція, до кінця місяця, а я щось задумався(бо якраз зараз треба ТАРИТИ ДОЛАРИ!)
Що порадите?
приємний маніяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:14

  приємний маніяк написав:А що то в них за акція, що мені аж телефонували і заманювали відкрити в них депо від 30тис.грн. з 50% знижкою на податки по депо?
Тобто, кажуть, загалом буде, ніби під 15,2% річних :shock:
Акція, до кінця місяця, а я щось задумався(бо якраз зараз треба ТАРИТИ ДОЛАРИ!)
Що порадите?


Щодо акції:
viewtopic.php?p=4390582#p4390582

Як на мене, не надто солодкі відсотки.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:42

Re: А-Банк

  Ой+ написав:на 6-му місці по відтоку депо, слідом за банками які ліквідовуються.


УкрЕксім (3ій найбільший держбанк) - ліквідовуєтсья????

а по абанці - http://prntscr.com/jxqhtr
лише -2% від початку року

яка паніка?
суркобразери знають своє діло чотко
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:56

greenozon Не всі ліквідовуються, тільки 3 з 5 що вище. Відтік від початку року до 1.05. Тільки з тих хто тут на гілці говорив про виніс депо останнім часом млн. грн. набереться, подивимся, що вийде вже навіть за півроку. І до речі, якщо клацнути по картинці, то вона би відкрилась повністю з усіма стовбцями, спеціально її стискати не хотів, бо втратилась би якість.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:57

Re: А-Банк

  greenozon написав:суркобразери знають своє діло чотко


Там это, в начале августа заканчиваются последние поезда под 17,5 грязными.
Тогда и посмотрим, какие они там чоткие .....

ПЫСЫ - есть столбы и под 16, которые ждут , но есть и другие банки, которые не втыкают и дают ПОБОЛЬШЕ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:12

Re: А-Банк

  Goodman написав:но есть и другие банки, которые не втыкают и дают ПОБОЛЬШЕ.


Наприклад?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:14

V2 ТОП - 25 лучших депозитов в гривне сроком на 3 месяца http://www.prostobank.ua/depozity/stati ... 21_06_2018
Ну і старі стовбчики.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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