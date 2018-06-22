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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1015101610171018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:23

Re: А-Банк

  Goodman написав:Пока уряд не завяжет с МВФ , играться с $ будет выгоднее многих депозитов

поясність детальніше це цікаве речення будь ласка
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:33

  greenozon написав:
  Goodman написав:Пока уряд не завяжет с МВФ , играться с $ будет выгоднее многих депозитов

поясність детальніше це цікаве речення будь ласка

А что тут объяснять? Ни для кого не секрет, что в Украине существует цикличность в пределах которой вначале выгодно слить баксы и выйти в гривну при максимальном курсе бакса. При этом гривна размещается до полугода на депо после чего следует обратная конвертация на минимальном курсе USD/UAH и т.д. При правильной конвертации (в нужный момент) данная игра дает доходность выше чем депо в грн.
Flamingo
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