поясність детальніше це цікаве речення будь ласка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:23
Re: А-Банк
поясність детальніше це цікаве речення будь ласка
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:33
А что тут объяснять? Ни для кого не секрет, что в Украине существует цикличность в пределах которой вначале выгодно слить баксы и выйти в гривну при максимальном курсе бакса. При этом гривна размещается до полугода на депо после чего следует обратная конвертация на минимальном курсе USD/UAH и т.д. При правильной конвертации (в нужный момент) данная игра дает доходность выше чем депо в грн.
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:27
Re: А-Банк
Напомните, прошлогодние столбы под 17% - они без ограничения на пополнение?
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:48
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