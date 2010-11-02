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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:23
Goodman написав:
Пока уряд не завяжет с МВФ , играться с $ будет выгоднее многих депозитов
поясність детальніше це цікаве речення будь ласка
+50грн !
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:33
greenozon написав: Goodman написав:
Пока уряд не завяжет с МВФ , играться с $ будет выгоднее многих депозитов
поясність детальніше це цікаве речення будь ласка
А что тут объяснять? Ни для кого не секрет, что в Украине существует цикличность в пределах которой вначале выгодно слить баксы и выйти в гривну при максимальном курсе бакса. При этом гривна размещается до полугода на депо после чего следует обратная конвертация на минимальном курсе USD/UAH и т.д. При правильной конвертации (в нужный момент) данная игра дает доходность выше чем депо в грн.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:27
Напомните, прошлогодние столбы под 17% - они без ограничения на пополнение?
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Ferlakur
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:48
Ferlakur написав:
Напомните, прошлогодние столбы под 17% - они без ограничения на пополнение?
Две недели назад сказали - да.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:55
Ferlakur написав:
Напомните, прошлогодние столбы под 17% - они без ограничения на пополнение?
вчора під 18,5 поповнював
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wolt450
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:43
wolt450 написав: Ferlakur написав:
Напомните, прошлогодние столбы под 17% - они без ограничения на пополнение?
вчора під 18,5 поповнював
Хороший прОцент, на рік під 12,58%+1% пролонгувався депо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:44
Квесторе_поверніться написав:
на рік під 12,58%+1% пролонгувався депо.
я щітаю, Єта успЄх БСУ!
і ще КБ на податок із прибутку депо забули
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:47
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
на рік під 12,58%+1% пролонгувався депо.
я щітаю, Єта успЄх БСУ!
і ще КБ на податок із прибутку депо забули
Найкращі успіхи демонструють Райф чи Укрсиб, наприклад.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:11
greenozon написав:
і ще КБ на податок із прибутку депо забули
так его дают если новый открываешь. или как?
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andreyiskra
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:13
andreyiskra написав: greenozon написав:
і ще КБ на податок із прибутку депо забули
так его дают если новый открываешь. или как?
Новий від 30000 буде 15% з хвостиком...
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Квесторе_поверніться
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