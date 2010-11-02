... та що то дрібні %% по депо ловите.... - ось тут крупняк!
topic216630.html
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:33
Re: А-Банк
... та що то дрібні %% по депо ловите.... - ось тут крупняк!
topic216630.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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