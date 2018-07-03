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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1016101710181019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:33

Re: А-Банк

... та що то дрібні %% по депо ловите.... - ось тут крупняк! :D
topic216630.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:18

Re: А-Банк

Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:40

Re: А-Банк

  Gunner написав:Ще почекати

все буде чотко :)
терпіння, колего, терпіння!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:41

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:так его дают если новый открываешь. или как?


ще неповних 3 тижні можна скористатись акцією
https://a-bank.com.ua/docs/tax_bonus.pdf
від 30 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2371
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