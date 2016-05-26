... та що то дрібні %% по депо ловите.... - ось тут крупняк!
topic216630.html
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:33
Re: А-Банк
... та що то дрібні %% по депо ловите.... - ось тут крупняк!
topic216630.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:18
Re: А-Банк
Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:40
Re: А-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:41
Re: А-Банк
ще неповних 3 тижні можна скористатись акцією
від 30 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 04 лип, 2018 05:40
Я имел ввиду, что при лонгации будет +1% и -50% на налоги? Или -50% на налоги это только для новых депо от 30к? А при лонгации типа не положен кб на налоги - вот мой основной вопрос.
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