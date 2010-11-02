Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Gunner написав:Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Gunner написав:Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Чи устаканилось це бізобразіє?
Ні, ще не вірішили питання. Сьогодні знов дзвонив на гарячку. Дівчина перевірила інформацію і сказала, що на карту гроші можуть зараховуватись до 3 діб. Потім передзвонили самі, уточнили ще раз інформацію і начебто оформили заявку для техвідділу, щоб вони зайнялись цією проблемою. Отаке.