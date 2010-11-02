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В понедельник Альфовским сервисом. Все было нормально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30
Re: А-Банк
Грузил чат по поводу +1% за лонгацию и -50% на налоги, а он мне пишет что акция тах-бонус была до 04/07. Я пишу что ни чего подобного, на сайте инфа что до 20/07. А они типа там еще не обновлено. А если бы я открыл вклад?...
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:21
Побачив ваше повідомлення, та згадав, що мені ж потрібно свій депозит забрати, так що вам окрема подяка, ще трішки - і подовжився б.
В мене все пройшло безперешкодно і миттєво. Щоправда там смішна сума.
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