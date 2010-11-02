|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:17
M-Audio
В понедельник Альфовским сервисом. Все было нормально.
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30
Грузил чат по поводу +1% за лонгацию и -50% на налоги, а он мне пишет что акция тах-бонус была до 04/07. Я пишу что ни чего подобного, на сайте инфа что до 20/07. А они типа там еще не обновлено. А если бы я открыл вклад?...
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49
M-Audio написав:
Кто пробовал в последнее время, как обстоят дела с p2p переводами с карт этого банка? Нормализовалось, операции проводятся? Комиссию не прикрутили?
Всё ок. Буквально на прошлой неделе моню закрывал с кдв А банки через р2р. Все мигом провелось.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5406
|1300021
|
|
|3550
|488535
|
|
|57673
|7397673
|
Чет 05 лип, 2018 17:30
lel
|