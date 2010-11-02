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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:17
M-Audio
В понедельник Альфовским сервисом. Все было нормально.
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egorek
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30
Грузил чат по поводу +1% за лонгацию и -50% на налоги, а он мне пишет что акция тах-бонус была до 04/07. Я пишу что ни чего подобного, на сайте инфа что до 20/07. А они типа там еще не обновлено. А если бы я открыл вклад?...
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andreyiskra
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49
M-Audio написав:
Кто пробовал в последнее время, как обстоят дела с p2p переводами с карт этого банка? Нормализовалось, операции проводятся? Комиссию не прикрутили?
Всё ок. Буквально на прошлой неделе моню закрывал с кдв А банки через р2р. Все мигом провелось.
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Flamingo
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:21
Gunner написав:
Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Побачив ваше повідомлення, та згадав, що мені ж потрібно свій депозит забрати, так що вам окрема подяка, ще трішки - і подовжився б.
В мене все пройшло безперешкодно і миттєво. Щоправда там смішна сума.
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M-Audio
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:15
M-Audio написав: Gunner написав:
Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.
Побачив ваше повідомлення, та згадав, що мені ж потрібно свій депозит забрати, так що вам окрема подяка, ще трішки - і подовжився б.
В мене все пройшло безперешкодно і миттєво. Щоправда там смішна сума.
Сьогодні в обід гроші впали на карту
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Gunner
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:30
Подскажите способ снятия с уни без комиса.. Можно в личку. Раньше можно было открыть с уни и на след день закрыть депо с выбором карты кдв, сейчас выбора карты нет..
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логан1919
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:53
логан1919 написав:
Подскажите способ снятия с уни без комиса.. Можно в личку. Раньше можно было открыть с уни и на след день закрыть депо с выбором карты кдв, сейчас выбора карты нет..
p2p туда где снятие без комиса
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Flamingo
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