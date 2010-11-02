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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1017101810191020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:17

M-Audio
В понедельник Альфовским сервисом. Все было нормально.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30

Re: А-Банк

Грузил чат по поводу +1% за лонгацию и -50% на налоги, а он мне пишет что акция тах-бонус была до 04/07. Я пишу что ни чего подобного, на сайте инфа что до 20/07. А они типа там еще не обновлено. А если бы я открыл вклад?...
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49

  M-Audio написав:Кто пробовал в последнее время, как обстоят дела с p2p переводами с карт этого банка? Нормализовалось, операции проводятся? Комиссию не прикрутили?

Всё ок. Буквально на прошлой неделе моню закрывал с кдв А банки через р2р. Все мигом провелось.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:21

  Gunner написав:Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.

Побачив ваше повідомлення, та згадав, що мені ж потрібно свій депозит забрати, так що вам окрема подяка, ще трішки - і подовжився б.
В мене все пройшло безперешкодно і миттєво. Щоправда там смішна сума.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:15

  M-Audio написав:
  Gunner написав:Вчора закінчився депозит. Сьогодні до обіду розірвав, обравши виплату на КДВ. До сих пір гроші на карту не впали. В депозитах значиться статус - "Расторгнут". Ще почекати чи вже треба збиратись до відділення? На гарячій лінії не змогли допомогти.

Побачив ваше повідомлення, та згадав, що мені ж потрібно свій депозит забрати, так що вам окрема подяка, ще трішки - і подовжився б.
В мене все пройшло безперешкодно і миттєво. Щоправда там смішна сума.

Сьогодні в обід гроші впали на карту :wink:
Gunner
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:30

Re: А-Банк

Подскажите способ снятия с уни без комиса.. Можно в личку. Раньше можно было открыть с уни и на след день закрыть депо с выбором карты кдв, сейчас выбора карты нет..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:53

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Подскажите способ снятия с уни без комиса.. Можно в личку. Раньше можно было открыть с уни и на след день закрыть депо с выбором карты кдв, сейчас выбора карты нет..
p2p туда где снятие без комиса
Flamingo
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Повідомлень: 585
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