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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:01

  curiousobro написав:
  Кассандра написав:Flamingo да хватит мешки ворочать :twisted:

Им просто надоело без комиссии.
Очень просят чтобы ввели.

Мне честно говоря пофиг, что тут еще введут. С февраля имею тут лишь несколько столбов до конца года. Все падают на кдв откуда как известно и без р2р вывод без комиса. Для тех кого же события начала года ничему не научили - напоминаю - с этой банки по любому надо валить. И уж тем более не держать тут "свои" на универсалке. Для тех же кто с этим "кидалой" хочет еще поиграть надо быть готовым и на комис, и на ограничение пополнях. При чем не зависимо от того что кто-то что-то ворочает, а кто-то просто бессмысленно брызжет слюной и ворчит. Ну а местные депо-ставки уже и так все сами за себя говорят.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:42

Да, если не дал Бог ума, то его не за какие деньги не купишь! И если у вас нет тут ничего, то у других есть и немало. Поэтому не надо делать подставу другим, разумник вы наш
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