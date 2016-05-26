Додано: Нед 08 лип, 2018 21:01

curiousobro написав: Кассандра написав: Flamingo да хватит мешки ворочать да хватит мешки ворочать

Им просто надоело без комиссии.

Очень просят чтобы ввели. Им просто надоело без комиссии.Очень просят чтобы ввели.

Мне честно говоря пофиг, что тут еще введут. С февраля имею тут лишь несколько столбов до конца года. Все падают на кдв откуда как известно и без р2р вывод без комиса. Для тех кого же события начала года ничему не научили - напоминаю - с этой банки по любому надо валить. И уж тем более не держать тут "свои" на универсалке. Для тех же кто с этим "кидалой" хочет еще поиграть надо быть готовым и на комис, и на ограничение пополнях. При чем не зависимо от того что кто-то что-то ворочает, а кто-то просто бессмысленно брызжет слюной и ворчит. Ну а местные депо-ставки уже и так все сами за себя говорят.