Кассандра написав:Flamingo да хватит мешки ворочать
Им просто надоело без комиссии. Очень просят чтобы ввели.
Мне честно говоря пофиг, что тут еще введут. С февраля имею тут лишь несколько столбов до конца года. Все падают на кдв откуда как известно и без р2р вывод без комиса. Для тех кого же события начала года ничему не научили - напоминаю - с этой банки по любому надо валить. И уж тем более не держать тут "свои" на универсалке. Для тех же кто с этим "кидалой" хочет еще поиграть надо быть готовым и на комис, и на ограничение пополнях. При чем не зависимо от того что кто-то что-то ворочает, а кто-то просто бессмысленно брызжет слюной и ворчит. Ну а местные депо-ставки уже и так все сами за себя говорят.