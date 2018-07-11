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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:01

  curiousobro написав:
  Кассандра написав:Flamingo да хватит мешки ворочать :twisted:

Им просто надоело без комиссии.
Очень просят чтобы ввели.

Мне честно говоря пофиг, что тут еще введут. С февраля имею тут лишь несколько столбов до конца года. Все падают на кдв откуда как известно и без р2р вывод без комиса. Для тех кого же события начала года ничему не научили - напоминаю - с этой банки по любому надо валить. И уж тем более не держать тут "свои" на универсалке. Для тех же кто с этим "кидалой" хочет еще поиграть надо быть готовым и на комис, и на ограничение пополнях. При чем не зависимо от того что кто-то что-то ворочает, а кто-то просто бессмысленно брызжет слюной и ворчит. Ну а местные депо-ставки уже и так все сами за себя говорят.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53

Re: А-Банк

Считаю что никому никому подставы не делал - упомянутый мной р2р - весьма нормальная и распространенная операция практикуемая большинством укр.банков. Куда выводить не указал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:30

  Flamingo написав:Считаю что никому никому подставы не делал - упомянутый мной р2р - весьма нормальная и распространенная операция практикуемая большинством укр.банков. Куда выводить не указал.
приват со своей кдв через сендмани очень даже с комиссией
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:29

Сеп?

С кдв по реквизитам 3гр? или как-то по другому?
и какая макс.сумма?
спс
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:34

v57 у них там при отправке сэп идёт перманентная ошибка :?
последний раз пробовала отправись платёж месяца 3-4 назад с нулевым результатом :arrow: а после этого уже даже и не пытаюсь :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

Кассандра ок.спс
ну то пойдем др.путем :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:11

  v57 написав:Кассандра ок.спс
ну то пойдем др.путем :)

интернет путь - по карте лимит 100к \ месяц
J
 
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