А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:01
curiousobro написав: Кассандра написав: Flamingo
да хватит мешки ворочать
Им просто надоело без комиссии.
Очень просят чтобы ввели.
Мне честно говоря пофиг, что тут еще введут. С февраля имею тут лишь несколько столбов до конца года. Все падают на кдв откуда как известно и без р2р вывод без комиса. Для тех кого же события начала года ничему не научили - напоминаю - с этой банки по любому надо валить. И уж тем более не держать тут "свои" на универсалке. Для тех же кто с этим "кидалой" хочет еще поиграть надо быть готовым и на комис, и на ограничение пополнях. При чем не зависимо от того что кто-то что-то ворочает, а кто-то просто бессмысленно брызжет слюной и ворчит. Ну а местные депо-ставки уже и так все сами за себя говорят.
Flamingo
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53
Считаю что никому никому подставы не делал - упомянутый мной р2р - весьма нормальная и распространенная операция практикуемая большинством укр.банков. Куда выводить не указал.
Flamingo
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:30
Flamingo написав:
Считаю что никому никому подставы не делал - упомянутый мной р2р - весьма нормальная и распространенная операция практикуемая большинством укр.банков. Куда выводить не указал.
приват со своей кдв через сендмани очень даже с комиссией
никому не верю
sens
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Додано: Чет 12 лип, 2018 11:29
С кдв по реквизитам 3гр? или как-то по другому?
и какая макс.сумма? спс
v57
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:34
v57
у них там при отправке сэп идёт перманентная ошибка
последний раз пробовала отправись платёж месяца 3-4 назад с нулевым результатом
а после этого уже даже и не пытаюсь
Кассандра
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53
Кассандра
ок.спс
ну то пойдем др.путем
v57
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:11
v57 написав: Кассандра
ок.спс
ну то пойдем др.путем
интернет путь - по карте лимит 100к \ месяц
J
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:06
J написав: v57 написав: Кассандра
ок.спс
ну то пойдем др.путем
интернет путь - по карте лимит 100к \ месяц
не 100к.,а 99 999грн.
melkh
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:30
melkh ваша фамилия часом не Коваль?
Навигатор
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:07
Навигатор моя часом нет, но уточнение, которое сделал я имеет место.
melkh
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