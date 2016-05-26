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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:04

  melkh написав:
  J написав:
  v57 написав:Кассандра ок.спс
ну то пойдем др.путем :)

интернет путь - по карте лимит 100к \ месяц

не 100к.,а 99 999грн.

Готівку через касу банка видає без проблем...тільки за пару днів слід замовити особистим відвідуванням відділення. Такі в них порядки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:48

із цим (видача що папіру що капусти) в АБанки проблем нінколи не було
навіть в страшнючий час коли ПБ був за волосину від самі знаєте чого...
+50грн !
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greenozon
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