Готівку через касу банка видає без проблем...тільки за пару днів слід замовити особистим відвідуванням відділення. Такі в них порядки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:04
Готівку через касу банка видає без проблем...тільки за пару днів слід замовити особистим відвідуванням відділення. Такі в них порядки.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:48
із цим (видача що папіру що капусти) в АБанки проблем нінколи не було
навіть в страшнючий час коли ПБ був за волосину від самі знаєте чого...
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